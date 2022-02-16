Стартовала подача заявок для желающих стать экспертами конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Подача заявок для желающих стать экспертами всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" стартовала в среду, сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"10 февраля был дан старт конкурсу "Моя страна - моя Россия", заявки от участников уже поступают со всей страны. Сегодня мы объявляем заявочную кампанию для экспертов, которые будут оценивать проекты конкурсантов", - отметила она.

Сенатор напомнила, что конкурс проходит уже в 19-й раз. "В прошлом году 2 810 человек со всех регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Литвы вызвались быть экспертами, шла настоящая конкурентная борьба за право быть экспертом столь авторитетного конкурса", - отметила Гумерова, которая возглавляет экспертный совет конкурса.

По ее словам, чтобы стать экспертом недостаточно подать заявку. "Каждый год эксперты конкурса проходят обучение, в прошлом году это сделали 2 252 специалиста", - сказала Гумерова, уточнив, что это профессионалы в самых разных областях - и педагоги, и ученые, специалисты в точных науках и в творческих сферах. "

Экспертная оценка - это особый труд, он требует чуткого и четкого отношения к делу. Эксперты не просто оценивают работы, но и сопровождают проекты, помогают, подсказывают", - указала сенатор.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что конкурс из года в год показывает стабильный рост и развитие. "В прошлом сезоне мы получили наибольшее за все время проведения конкурса число заявок от экспертов, которые зарегистрировались на участие в оценке работ конкурсантов", - сказал он.

По словам Агафонова, список номинаций конкурса меняется ежегодно. Он также отметил взаимодействие конкурса "Моя страна - моя Россия" с другими проектами платформы "Россия - страна возможностей".

"Экспертный состав конкурса очень мощный, хотелось бы получить поддержку экспертов и в других проектах", - подчеркнул он.

О конкурсе

Конкурс "Моя страна - моя Россия" является всероссийским, в нем могут участвовать жители страны в возрасте от 14 до 35 лет, готовые предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем. За 19 лет в конкурсе приняли участие более 300 тыс. человек. Победители получают возможность реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровнях, выиграть гранты на реализацию проекта и денежные премии от партнеров, принять участие в образовательных программах, пройти стажировки в крупных российских компаниях, обучиться по специализированным образовательным программам.

По итогам заявочной кампании 2021 года участниками конкурса стали более 91 тыс. человек из 85 регионов РФ и 24 иностранных государств, определены 250 победителей - в два раза больше, чем годом ранее. В 2022 году основной темой конкурса стало культурное наследие народов России. Подать заявку для участия можно на сайте moyastrana.ru

Конкурс пройдет в четыре этапа. Первый - с 10 февраля по 24 апреля. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Второй этап пройдет с 25 апреля по 10 мая. В рамках него будет осуществляться заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа. Третий этап стартует 11 мая и продлится до 22 мая. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий. Четвертый этап - награждение - состоится в июне.