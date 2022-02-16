В Екатеринбурге откроется выставка портретов XIX - начала XX веков из коллекции Эрмитажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представит работы 29 русских художников XIX - начала XX века на выставке в культурно-просветительском центре Екатеринбурга с 26 февраля по 18 июля. В числе экспонатов "Портрет Н. А. Охотникова" Карла Брюллова, который будет выставляться впервые после реставрации, сообщил в среду куратор проекта, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко.

"Приехала экспозиция из 57 картин 29 мастеров - это знаменитые и достаточно известные мастера. <…> Здесь на таком небольшом пространстве можно увидеть воочию эволюцию портретного жанра <…> за 100 лет, крайние даты - 1812-1914. <…> Вещи, которые мы сюда привезли, в основном находятся в фондах Эрмитажа, <…> просто приехать и посмотреть их в Петербурге не получится - в Екатеринбурге прекрасная возможность увидеть все это во время выставки", - рассказал он.

Гудыменко отметил, что некоторые из привезенных картин выставляются впервые. Например, портрет, который был атрибутирован как принадлежащий руке Валентина Серова. Также среди экспонатов - "Портрет Н. А. Охотникова" Брюллова, который отреставрировали специально к этой выставке.

По данным пресс-службы Екатеринбургского музея изобразительных искусств, в экспозиции также будут представлены произведения Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Константина Маковского, Николая Богданова-Бельского, Леонида Пастернака, Бориса Кустодиева и других.

"Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге начал принимать посетителей 3 июля прошлого года. Раз в полгода в центре планируется проводить новую выставку экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа.

В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции Эрмитажа. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности вернулись в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.