МЧС предупредило о шторме с ветром до 25 м/с в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС объявило на четверг штормовое предупреждение в Калининградской области в связи с надвигающимся на регион циклоном с дождями и ветром до 25 м/с.

"По Калининградской области с первой половины дня 17 февраля ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25 м/с, ночью местами сильный дождь", - говорится в сообщении на сайте регионального Главка ведомства.

В январе на морском побережье области зафиксировано пять штормов с максимальными порывами ветра до 26-29 м/с. Волны, достигавшие высоты 5,5 м, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. По оценке региональных властей, область потеряла порядка 15,5 га территорий на побережье. Повреждены и требуют реконструкции комплекс старых берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косы, в восточной части Зеленоградска, в поселке Заостровье, элементы променадов в городах Пионерском и Светлогорске, участки побережья в поселке Куликово и на Балтийской косе.

С учетом ситуации правительством области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в пострадавших районах для оперативной ликвидации последствий ударов стихии.