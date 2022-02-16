Мосгордума поддержала инициативу об отмене платы за посещение природных территорий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы поддержали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина об отмене платы за посещение особо охранных природных территорий (ООПТ). Соответствующее постановление было принято в ходе пленарного заседания столичного парламента в среду.

"Порядок, который фактически в Москве действует: когда, независимо от статуса территории - федеральная она или московская, - москвичи и гости столицы могут свободно и бесплатно гулять на особо охраняемых природных территориях. Риски того, что будет взиматься плата за посещение федеральных территорий, - а у нас в Москве две таких больших, это Ботанический сад академии наук (РАН - прим. ТАСС) и национальный парк "Лосиный остров", - существуют, и чтобы получить законодательную гарантию и исключить подобные решения, неблагоприятные для москвичей, собственно, мэром и инициирован данный проект", - пояснил в ходе заседания председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

По его словам, профильная комиссия ранее рекомендовала столичным депутатам на пленарном заседании поддержать данную инициативу. "Этот документ сам по себе непростой, нам надо будет убедить в его принятии коллег в федеральном собрании, мы лишь запускаем эту процедуру. Если в Москве сегодня все территории бесплатны для посещения, то не везде в регионах ситуация выглядит таким образом. И нам надо найти аргументацию, нам надо показать, как может работать московский механизм", - сказал Семенников.

Как уточнил в ходе заседания руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" предусмотрена возможность введения платы с физлиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ, за посещение таких территорий. Порядок определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы установлены достаточно свежим постановлением правительства РФ от 13 июля 2020 года № 1039, согласно которому за посещение физическими лицами ООПТ федерального значения размер платы устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление ими, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся такие учреждения. При этом за посещение физическими лицами ООПТ регионального значения размер платы устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Таким образом, при реализации этого полномочия может сложиться ситуация, при которой в рамках одного субъекта РФ высший исполнительный орган государственной власти субъекта примет решение о бесплатности посещения ООПТ регионального значения, а федеральными государственными бюджетными учреждениями в отношении ООПТ их ведомственной подчиненности (в границах одного субъекта) может быть установлен иной режим посещения - на платной основе. Постановлением Мосгордумы предлагается признать утратившей силу норму федерального закона о возможности установления платы за посещение ООПТ. По словам Кульбачевского, в столице в отношении ряда ООПТ такое решение было принято, но оно действует только для территорий регионального значения.

Правовые коллизии

"Чтобы избежать возможной коллизии, считаем необходимым законодательно отменить введение платы за посещение ООПТ как федерального, так и регионального значения. Мы с коллегами уверены, экологическая безопасность - это контроль, мониторинг, профилактика, а не запреты и ограничения. <...> Мосгордума уже в ближайшее время направит данную федеральную законодательную инициативу в Государственную Думу РФ", - сказал ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что финансирование мероприятий по охране, содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий предусматривается в столичном бюджете отдельной строкой. Так, в 2022 году на охрану и развитие особо охраняемых природных территорий, городских почв и охрану животных на ООПТ в Москве предусмотрено почти 1,05 млрд рублей, а на организацию досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве - почти 23,1 млрд рублей.