Система мониторинга выбросов в Норильске полноценно заработает к лету 2022 года

ТАСС, 16 февраля. Система мониторинга за выбросами в Норильске на севере Красноярского края, представленная сетью станций наблюдения, заработает в полноценном режиме к лету 2022 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил вице-президент "Норильского никеля" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Осенью прошлого года компания подписала соглашение с Российским экологическим оператором, в рамках которого в городе была запущена в пилотном режиме система мониторинга за выбросами.

"Было установлено 16 станций в городе Норильске. Станция включает в себя погодную станцию и ряд датчиков на выбросы, в том числе и на диоксид серы. Система работает в тестовом режиме, <...>, в течение зимы мы тестировали ее в условиях экстремально низких температур", - сказал Селезнев, отметив, что подобной системы, работающей в Заполярье, при такой температуре, в России ещё нет. Оценить, как работает система, планируется весной. "Весной мы поймем, как работает система, насколько она точно отражает показания, мы сравниваем данные с Гидрометцентром, с данными наших передвижных лабораторий, и к концу весны - начала лета планируем сделать систему общедоступной", - сообщил он, добавив, что данные о состоянии атмосферного воздуха будут размещаться онлайн на городском портале, будет создана мобильная версия. "Любой житель страны сможет зайти и посмотреть, что там с качеством воздуха в Норильске", - сказал Селезнев.

По его словам, в планах у компании запустить аналогичную систему мониторинга в Мончегорске в Мурманской области.

Вице-президент "Норникеля" также отметил, что в 2021 году в Норильском промышленном районе компания сократила выбросы диоксида серы на 14% или 251 тыс. тонн.

В Норильске и Красноярске действует федеральный проект "Чистый воздух", в рамках которого предприятия реализуют свои инвестиционные проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух. "Норникель" реализует "Серный проект", который позволит сократить выбросы диоксида серы на 45% по итогам 2023 года и на 90% в 2025 году по сравнению с 2015 года.