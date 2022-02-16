В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от американца Рида по поводу неоказания медпомощи

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Жалоб от осужденного за нападение на полицейских в Москве студента из США Тревора Рида по поводу неоказания медицинской помощи в колонии в Мордовии не поступало, сообщил ТАСС в среду председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

Ранее в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца появилась информация о том, что осужденному в РФ американцу Тревору Риду не оказали медицинскую помощь после длительного контакта с зараженным туберкулезом.

"Мы держим руку на пульсе. Но никто не обращался. Мы много раз там были, в ближайшее время пока [не планируем поездку]", - сказал Крутов.

В ноябре прошлого года адвокат Рида Виктория Буклова сообщала, что с 4 ноября Рид объявил голодовку в колонии в Мордовии из-за ряда нарушений его прав, в том числе на переписку и свидания. По словам адвоката, он прекратил голодовку в середине ноября.

Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года он напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе, которые пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда его в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.