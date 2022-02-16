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Более 8,6 тыс. беременных женщин привились от COVID-19 в Подмосковье

Вакцинация беременных проводится на сроке после 22-х недель

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Свыше 8,6 тыс. беременных женщин прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области уже 8 601 будущая мама сделала прививку от COVID-19. Это 90% от беременных женщин, подлежащих вакцинации", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что вакцинация беременных проводится на сроке после 22-х недель. Также врачи рекомендуют женщинам привиться при планировании беременности.

"Вакцинация от COVID-19 спасает жизни беременных женщин и их детей. В первую очередь прививку следует сделать беременным из групп риска: с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких и печени, и другими хроническими болезнями. Перед вакцинацией врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний", - приводятся в тексте слова первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно по номеру 122 или у участкового врача через портал госуслуг.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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