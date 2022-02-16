Хуснуллин: для использования найденной под Азовом воды как питьевой нужна водоподготовка

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Найденная под Азовским морем в Крыму вода пригодна для использования в технических целях, при этом она может стать питьевой, если будет обеспечена специальная водоподготовка. Об этом говорится в материалах к выступлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме.

"Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая. Работа по поиску воды продолжается", - говорится в тексте презентации.

Уточняется, что благодаря мероприятиям за последние два года на полуострове дополнительно обеспечено 129,6 тыс. кубометров воды в сутки. При этом в 2022-2023 годах объем подаваемой воды в Крыму должен увеличиться еще на 29,9 тыс. кубометров в сутки, из них 26 тыс. - в Симферополе, следует из материалов презентации.

В июле 2021 года стало известно, что из находящихся под Азовским морем источников добыта первая партия пресной воды. Результаты качества проб ожидались к середине августа. В октябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что, по предварительным данным, полученная вода является технической. Предполагается, что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику. Полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 года в Крыму прошли сильные ливни - на некоторых территориях за сутки выпала двух-трехмесячные норма осадков.