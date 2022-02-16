В Саратовской области разрешили посещать общественные места с QR-кодом при наличии антител

ТАСС, 16 февраля. Власти Саратовской области разрешили с 21 февраля посещать культурные учреждения, заведения общественного питания и фитнес-клубы с QR-кодом, выданным при наличии антител к коронавирусу. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"На основании предложения Главного государственного санитарного врача, начиная с 21 февраля при посещении учреждений культуры, заведений общественного питания, фитнес-клубов и других установленных документом мест можно будет предъявить QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо цифровой знак, полученный на госуслугах в связи с наличием антител к COVID-19", - объяснил Бусаргин.

В обновленном постановлении правительства Саратовской области уточняется, что изменения вступают в силу с 21 февраля.

Ранее общественные места разрешалось посещать жителям с QR-кодом о вакцинации или документом о перенесенном ковиде.

На 16 февраля в Саратовской области выявлено около 172 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии медики вылечили более 135,9 тыс. пациентов, более 5,5 тыс. человек умерли. Сейчас лечение в стационарах проходят 2 162 человека, амбулаторно на дому лечатся 28 616 саратовцев.