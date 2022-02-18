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Новым гостем комнаты "СберЗвука" станет Niletto

Одним из модераторов беседы выступит редактор раздела культуры ТАСС Кадрия Садыкова

Певец Niletto 19 февраля станет гостем виртуальной аудиокомнаты "СберЗвука". Трансляция начнется в 18:30, говорится в пятницу в сообщении компании.

Модераторами беседы выступят генеральный продюсер "СберЗвука" Сергей Балдин и редактор раздела культуры ТАСС Кадрия Садыкова. Певец ответит в эфире на вопросы слушателей и журналиста.

"Комнаты —  это инструмент для общения артиста со своими поклонниками. С точки зрения формата, это прямой эфир, на который легко позвать свою аудиторию, прессу или инфлюенсеров. Нужно просто создать ссылку и поделиться ей в соцсетях или лично. Участие в комнате на данный момент доступно пользователям "СберЗвука" на iOS", —  рассказал Балдин. 

В августе "СберЗвук" рассказал о запуске приложения для креаторов "Студио". Среди опций нового сервиса были заявлены аудиокомнаты, которые артисты смогут использовать для интерактивов с поклонниками, презентаций релизов и продвижения песен. Первая публичная встреча в формате комнаты прошла 11 ноября. Ее гостем стал Artik из группы Artik & Asti.

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