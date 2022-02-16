Tinder запустит во Франции кампанию по привлечению молодежи к голосованию

ТАСС, 16 февраля. Приложение для знакомств Tinder запустит во Франции рекламную кампанию, призванную привлечь молодежь к голосованию на президентских выборах. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

"Исторически сложилось так, что молодые люди менее всего склонны голосовать, - пояснил представитель Tinder во Франции. - Мы считаем, что эта кампания может инициировать изменения". По данным Le Parisien, около 50% пользователей Tinder находятся в возрастной группе от 18 до 25 лет.

Первая часть кампании продлится до 4 марта и будет посвящена борьбе с неправильной регистрацией молодежи в избирательных списках. Начиная с четверга французы между двумя профилями в Tinder будут видеть надписи, гласящие: "Если ты встречаешься у дома... то и голосуй у дома!" Как отмечает Le Parisien, многие молодые французы голосуют по месту регистрации, то есть рядом с домом родителей, а не по месту жительства.

4 марта начнется второй этап кампании, и вместо прежней надписи на экранах французов появится призыв: "Твой голос имеет значение... не обманывай свои убеждения!"

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График кампании позволяет претендентам выдвигать свои кандидатуры до начала марта. В настоящее время предвыборную агитацию ведут около 40 политиков.