В экоцентрах Москвы проведут более 200 экскурсий в честь Дня гида

МОСКВА, 16 февраля./ТАСС/. Сотрудники экоцентров Мосприроды проведут более 200 экскурсий в честь дня гида. Мероприятия запланированы с 17 по 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Экскурсионные программы в честь Дня экскурсовода пройдут на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды с 17 по 21 февраля. Ко Дню экскурсовода Мосприрода подготовила экомарафон бесплатных мероприятий "О, мой гид". Напоминаем, что согласно антиковидным мерам, вход в помещение только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Носить защитные маски также обязательно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гости младше 18 лет смогут пройти в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших QR-код.

Так, например, 17 февраля в 14:30 в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" начнется экскурсия. Участники отправятся на тематическую прогулку по парку "Кузьминки-Люблино", узнают много нового и интересного о его природных и исторических богатствах. Мероприятие 4 +. Запись: 8-495-377-35-93.

Также 18 февраля в 14:00 начнется экскурсия "Жил был лес" по Измайловскому лесопарку. Маршрут будет проходить по территории Измайловского лесопарка - одного из крупнейших лесопарков в Европе. Экскурсия посвящена истории парка со времен Алексея Михайловича Романова и до наших дней. Во время прогулки посетители также познакомятся с представителями животного и растительного мира, полюбуются видами реки Серебрянки, прудов и лесных массивов. Мероприятие 6 +. Запись: 8-499-367-89-18.

"В этот же день в 14:00 начнется экскурсия "Природа ландшафтного заказника "Химкинский" по ландшафтному заказнику "Химкинский". Экскурсанты познакомятся с разнообразием фауны заказника и узнают, чем правильно подкармливать обитателей территории. Мероприятие 6 +", - говорится в сообщении.

О празднике

Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Для многих специалистов Мосприроды это тоже профессиональный праздник, ведь эколого-просветительские экскурсии - важная часть их работы. "Так, в 2021 году проводились более 200 типов экскурсий по природным территориям: экологическая, геологическая-геоморфологическая, историческая, велоэкскурсия, фитоэкскурсия, а также экскурсии по памятникам природы и по биотопам, экскурсии по интерактивным экспозициям экоцентров. Всего прошло порядка 2,2 тыс. экскурсий, в которых приняли участие около 40 тыс. человек. Были разработаны и проведены 52 новые офлайн-экскурсии. А также запущены 43 онлайн-экскурсии", - говорится в сообщении.