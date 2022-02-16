Акция "ЕГЭ для родителей" пройдет во всех округах Подмосковья до конца марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "ЕГЭ для родителей" стартовала в Московской области, до конца марта она пройдет во всех городских округах региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Акция уже стала традиционной. Ежегодно родители выпускников и просто все желающие с большой охотой пробуют свои силы в прохождении ЕГЭ. В этом году участники акции могут проверить свои знания по русскому языку. До конца марта акция охватит все муниципалитеты Подмосковья", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что акция позволяет пройти через все процедуры единого госэкзамена: заполнить бланки, написать экзаменационную работу, а после узнать результаты. В первый день акция прошла в Дмитровском округе и охватила порядка 100 человек.

"Родители смогут лично увидеть, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как распечатываются, а также сканируются экзаменационные работы. Это отличная возможность снизить напряжение перед экзаменом. Призываю родителей выпускников поучаствовать и на личном примере показать, что сдать ЕГЭ - не страшно, стоит лишь только подготовиться", - отметила Каклюгина.