Провинция Хайнань провела серию мероприятий в честь Праздника фонарей

ХАЙКОУ, 16 февраля. /ТАСС/. Города южной китайской провинции Хайнань провели серию культурно-массовых мероприятий в честь отмечаемого в Китае Праздника фонарей (Юаньсяоцзе). Как сообщила газета "Хайнань жибао", он завершает двухнедельные торжества по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

В этом году этот важный для жителей Китая праздник отмечался 15 февраля. Жители острова и туристы смогли посмотреть световое шоу, выступления артистов в красочных нарядах и концерты, а также прогуляться по украшенным улицам и попробовать традиционное для этого дня кушанье - юаньсяо - шарики из рисовой муки с начинкой.

В городе Санья в национальном парке поливного риса в этот день прошли световое шоу и концерт, кроме того, горожане и туристы вечером смогли увидеть автомобильный парад и посетить развлекательный парк, который открыл специальные тематические аттракционы: "Высотный полет", "Звездный путь", "Акульи горки" и другие.

В административном центре провинции - Хайкоу - одним из популярных мест для прогулок среди жителей стали окрестности городской колокольной башни. Это 28-метровое сооружение было построено в 1929 году и является одним из туристических объектов города - в Праздник фонарей визитную карточку Хайкоу украсила специальная подсветка. Тематические выставки и мероприятия также прошли в музеях и выставочных центрах провинции.