Сенатор заявил, что досрочный выход на пенсию нужно распространить на регионы ДФО

МОСКВА, 16 февраля./ТАСС/. Возможность досрочного выхода на пенсию по старости, доступная для жителей арктических регионов РФ, необходимо распространить на Дальневосточный федеральный округ. Такое мнение высказал сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов.

"Мы хотим Дальний Восток развивать, и у нас такая задача есть, и мы будем это делать. На мой взгляд, в социальном пакете [на Дальнем Востоке] должно быть, что если человек проработал на Дальнем Востоке 25-30 лет, то он имеет право выйти на досрочную [пенсию] <…> немного раньше", - сказал он в ходе совещание на тему "О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего Востока" в Совете Федерации.

По его мнению, такую меру поддержки можно распространить на семь регионов ДФО. "Вот семь регионов Дальнего Востока, на мой взгляд, могли бы в этом случае претендовать [на такую меру поддержки]. Это Якутия, Чукотка, Магадан и Камчатка", - пояснил он.

Сейчас существуют отдельные меры поддержки населения в Арктике. Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодателями выплачивается процентная надбавка к заработной плате. Северяне также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости, притом государство доплачивает к страховой пенсии надбавку в размере районного коэффициента, установленного в данной местности. Пенсионный фонд РФ компенсирует пенсионерам-северянам расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает им проезд к месту отдыха и обратно.

Закон, согласно которому в России начнется плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года. Документ установил постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, вместо изначально предложенных кабмином 63. Также по сравнению с первоначальным вариантом был сокращен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин - с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.