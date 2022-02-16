Службу милосердия возродят в Тверском отделении РКК на средства президентского гранта

ТАСС, 16 февраля. Проект возрождения службы милосердия при Тверском региональном отделении Российского Красного Креста (РКК) получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован до середины 2023 года в Твери, Бежецком и Андреапольском муниципальных округах. Это позволит увеличить количество обслуживаемых на дому одиноко проживающих инвалидов, пожилых людей, и открыть пункт бесплатного проката средств реабилитации, рассказала ТАСС в среду руководитель проекта Наталья Смирнова.

"Основная проблема в уходе за больными заключается в том, что органы соцзащиты не предоставляют своих соцработников в выходные дни. И мы хотим в рамках проекта, постепенно наращивая объемы работы службы милосердия, восполнить этот пробел, а также оказывать поддержку людям, которые, например, тяжело заболели, но им на данный момент помощь соцработников не положена или они не успели оформить необходимые для этого документы", - сказала Смирнова.

Общая сумма расходов на реализацию проекта до середины 2023 года - более 2,9 млн рублей, из них 2,8 млн рублей - сумма поддержки Фонда президентских грантов.

Служба милосердия было создана в региональном отделении Красного Креста в 1960-х годах, тогда в ней работали несколько десятков человек. На данный момент помощь жителям оказывают только две сестры милосердия в Бежецком и Андреапольском муниципальных округах, вместе сотрудницы за год выполняют более 1,2 тыс. посещений подопечных. "По проекту штат сестер милосердия будет расширен до шести, они начнут работать в Твери, также увеличим объем оказания помощи в Бежецком и Андреапольском округах. Кроме того, с февраля запускается программа Российского Красного Креста, по которой в нашем отделении будет открыт учебный класс, теоретические и практические занятия по уходу за больными будут проходить, в том числе и работники органов соцзащиты. Это направление уже вне гранта позволит расширить объемы помощи и по нашему проекту", - отметила Смирнова.

Кроме того, в рамках гранта на базе регионального отделения РКК создадут пункт проката технических средств реабилитации. "Он будет работать бесплатно для всех, взять в нем тонометры, инвалидные коляски и другое оборудование смогут, в том числе и наши сестры милосердия, которые будут работать по проекту", - добавила Смирнова.

Тверское областное отделение РКК является общественной организацией, ее подразделения действуют фактических во всех районах региона. Отделение реализует несколько программ, в том числе по медико-санитарной подготовке учащихся, профилактике ВИЧ и СПИД, донорству, оказанию благотворительной помощи малообеспеченным и другим нуждающимся жителям области.