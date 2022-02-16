В Липецкой области до конца года построят семь новых спортивных объектов

ЛИПЕЦК, 16 февраля. /ТАСС/. Семь новых современных спортивных объектов и площадок для сдачи норм ГТО построят в Липецкой области до конца года. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Семь новых спортивных объектов и площадок для сдачи нормативов ГТО построят в регионе до конца года, это одна из ключевых составляющих нашей стратегии социально-экономического развития", - сказал Артамонов. В частности, речь идет про новый физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре, где основной упор будет сделан на занятия единоборствами. В здании, которое планируется сдать уже предстоящей весной, будет многофункциональный спортивный зал, широкий бассейн, а также вся необходимая инфраструктура.

"Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в райцентре Волово - там уже смонтированы трибуны, установлены тренажеры и сооружена хоккейная коробка, этот комплекс оснастят современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами", - добавил Артамонов.

Кроме того, продолжил он, в этом году появятся школы борьбы в Елецком районе и ледовый дворец в Липецком районе, а также многофункциональные площадки для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ГТО в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах. "Спорт и физкультура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации и массовость спорта основа всех наших спортивных достижений", - заметил Артамонов, назвав одной из основных задач властей региона обеспечение выбора видов спорта для каждого жителя в соответствии с его желаниями.