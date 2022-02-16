В регионах Дальнего Востока в этом году построят более 200 социальных объектов

ТАСС, 16 февраля. Более 200 объектов социальной инфраструктуры планируют построить в регионах Дальнего Востока в 2022 году в рамках реализации нацпроектов и программы "Единая субсидия". Об этом сообщил заместитель главы Минвостокразвития Марат Шамьюнов.

"В 2022 году 161 объект социальной инфраструктуры должен быть построен на Дальнем Востоке по национальным проектам, 64 объекта будут уже сейчас строиться на Дальнем Востоке по "Единой субсидии". И будут введены 200 объектов", - сказал он в ходе совещание в Совете Федерации.

По его словам, на весь Дальний Восток сегодня направляется 10% всех средств национальных проектов, которые выделяются для капитального строительства.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что пять регионов Дальнего Востока показали серьезное отставание по строительству социальных объектов по национальным проектам и программе "Единая субсидия" за 2021 год. Так, например, на Чукотке и в Еврейской автономной области не построили ни одного подобного здания.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек.