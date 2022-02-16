Володин поручил двум комитетам Госдумы заняться решением вопроса трудовых мигрантов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поручил двум комитетам Госдумы заняться решение проблемы трудовых мигрантов, курировать эту работу будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Марат Шакирзянович озвучил тему трудовых ресурсов. Она действительно непростая. У нас лежит этот вопрос в плоскости полномочий двух комитетов", - сказал Володин, пояснив, что имеет в виду комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также комитет по экономической политике.

"Давайте мы, если вы не возражаете, эту работу возложим на два профильных комитета под руководством Жукова Александра Дмитриевича, учитывая, что он у нас курирует комитет по экономической политике", - добавил он.

Хуснуллин до этого обратил внимание депутатов на то, что "мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина, а получает на 30% меньше". "Давайте примем решение, без мигрантов будем работать. Тогда давайте мы доведем зарплату [строителей] до средней как минимум", - обратился он к депутатам.

"Давайте примем жесткое законодательство, как нам себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией. Это тема, требующая серьезной проработки. За все в конечном итоге платит потребитель. А мы как государство - тоже потребитель, - указал Хуснуллин. - И у меня есть предложение, есть системная проблема, мы предлагаем очень много хороших законов, но экономические последствия не до конца досчитываем. Тема мигрантов очень тонкая".