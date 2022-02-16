Дума приняла закон об усилении мер защиты детей от сексуального насилия

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности.

Документ, внесенный в Госдуму вице-спикером палаты Ириной Яровой в 2018 году, направлен на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Он приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Помимо этого, принятый закон устанавливает отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Вводится также уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку, в том числе речь идет о случаях, когда это лицо не принимало участие в преступлении. Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет, грозит штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности детей. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Как отмечала ранее Яровая, такие нормы необходимы, так как анализ конкретных уголовных дел показал, что "распространение детской порнографии, изготовление детской порнографии, вовлечение детей в создание порнографических видео- и фотоматериалов является предшественником активных педофильных преступлений".

Помимо этого, закон также обязывает привлекать педагогов или психологов к участию в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 16 до 18 лет. Как отмечала Яровая, такое нововведение "обеспечит дополнительную защиту детей - жертв насилия, защитит ребенка от внешнего давления, поддержит тех, кто оказывается в ситуации повторного переживания насилия".