В АСИ предложили создать институт социального координатора в России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать институт социального координатора в России. Новая форма поддержки подразумевает комплексное сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием не только государственных механизмов помощи, но и ресурсов НКО и благотворительных фондов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе агентства.

"Институт социального координатора или куратора семьи давно работает в ряде зарубежных стран. Это помогает получить обратную связь о работе системы, увидеть пробелы и выстроить меры поддержки вокруг человека. Важно, что социальные координаторы консолидируют все действующие ресурсы - государственные и негосударственные - в интересах конкретной семьи", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева, которую цитирует пресс-служба.

В качестве примера Чупшева привела жизненную ситуацию, когда в семье есть тяжелобольной ребенок. "Речь не только и не столько о том, чтобы обеспечить ребенка инвалидной коляской или другим техническим средством реабилитации, а о более комплексном сопровождении такой семьи: поиске работы для папы или мамы, психологической поддержке, реабилитации, получении необходимых лекарств", - пояснила она.

По ее словам, агентство готово отработать создание такого сервиса в нескольких регионах с учетом запросов местных жителей и проблем, с которыми они сталкиваются, чтобы "в дальнейшем выйти на модель федерального координатора и распространить этот опыт на всю страну". Эта работа станет частью Национальной социальной инициативы, главная цель которой - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни каждого человека в России.

По данным пресс-службы, в пилотных регионах эту деятельность планируются проводить совместно с благотворительной службой "Верное направление", у которой уже есть опыт консолидации различных ресурсов при оказании помощи семьям с тяжелобольными детьми. Специалисты службы находят варианты лечения за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. В "Верном направлении" уже помогли 415 семьям.

"Уже сейчас мы помогаем родителям по более широкому спектру вопросов, не только по тем, что связаны с получением медицинской помощи. И консолидируем данные о работе той или иной составляющей системы здравоохранения и социальной защиты, которые помогут подготовить предложения по масштабным улучшениям на благо граждан страны", - отметил генеральный директор АНО "Верное направление" Антон Яремчук, слова которого привела пресс-служба.