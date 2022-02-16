Народному артисту РФ Александру Михайлову присвоят звание почетного жителя Забайкалья

ЧИТА, 16 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края на пленарном заседании в среду одобрило присвоение звания почетного жителя региона народному артисту РФ Александру Михайлову, который родился в Забайкалье.

"С учетом письменных волеизъявлений депутатов итоги голосования составили: за - 36 голосов, против и воздержавшихся нет, один депутат не голосовал. Постановление принято", - сказал первый заместитель председателя Заксобрания региона Дмитрий Тюрюханов. Как пояснил первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкалья Александр Якимов, присвоить звание Михайлову было решено за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Забайкальского края.

"Александр Яковлевич - активный участник общественной и культурной жизни Забайкалья. По его инициативе с 2011 года проводится Забайкальский международный кинофестиваль, который не ограничивается масштабами Читы, а проходит во многих районах Забайкальского края. Творческий авторитет и популярность президента кинофестиваля Александра Яковлевича Михайлова стали залогом успеха этого проекта. Он активно сотрудничает с некоммерческим партнерством содействия сохранению и развитию этнографической культуры Сибири "Забайкальское землячество". Неоднократно с творческими встречами посещал районы Забайкальского края", - сказал Якимов.

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Цугульский Дацан Читинской области (ныне - Забайкальский край). В 1969 году был принят в труппу Приморского краевого драматического театра имени М. Горького, он также играл в Саратовском академическом театре драмы. В 1980 году стал артистом Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. С 1985 по 2004 год Михайлов работал в Малом театре.

В кино Александр Михайлов дебютировал в картине режиссера Федора Филиппова "Это сильнее меня". На счету актера более 70 ролей. Среди них: шахматист Алехин в фильме "Белый снег России", Павел Зубов в кинокартине "Мужики!", комендант Виктор Петрович Фролов в киноленте "Одиноким предоставляется общежитие", Василий Кузякин фильме "Любовь и голуби", Павел Шорохов в "Змеелове", Петя в киноленте "Мы веселы, счастливы, талантливы!", Флягин в фильме "Очарованный странник", Юрлов в кинокартине "Благославите женщину".

Михайлов также занимался режиссурой. В 1992 году он снял фильм "Только не уходи". В 1997 году Александр Михайлов дебютировал как певец. С концертной программой из русских и казачьих песен он выступал в филиале Малого театра и гастролировал по стране.