В Крыму запатентовали изобретение ледостойкого опорного блока морской буровой платформы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Роспатент зарегистрировал заявку на изобретение разработанного симферопольским "Институтом "Шельф" ледостойкого опорного блока морской буровой платформы, способного работать при температуре ниже минус 50 градусов, сообщили в среду журналистам в Мининформе Крыма.

"Институт "Шельф" зарегистрировал заявку на изобретение (патент) на разработанный ледостойкий опорный блок морской буровой платформы. Данная уникальная разработка появилась в результате проектирования терминала по отгрузке нефти с Новопортовского месторождения на Ямале, который работает с 2016 года, при температурах 52 градуса ниже ноля, 2,5-метровой толще льда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к проектированию арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти мощностью до 8,5 млн тонн крымский институт приступил в 2012 году. "Конструкция рассчитана на сопротивление усталости, вызванной волнами и нагрузками от дрейфующих ледяных полей. Сама башня оборудована льдоразрушающим конусом. Для строительства швартовых сооружений высотой с 32-этажный дом и весом 4,4 тыс. тонн вместо типовых опор использовали сваи", - говорится в сообщении.

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Оно расположено в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 превышают 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд куб. м газа. В 2020 году здесь добыто 14,87 млн т нефтяного эквивалента, что на 5% выше результата 2019 года.