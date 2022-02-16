УрФУ планирует расширить географию приема на Урале за счет господдержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует расширить географию приема абитуриентов на территории Урала, в частности, за счет соседних со Свердловской областью регионов, благодаря включению учебно-научного центра вуза в перечень полностью финансируемых из федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду подписал постановление, согласно которому учебно-научный центр для одаренных детей УрФУ вошел в перечень центров, полностью финансируемых из федерального бюджета. В списке также аналогичные учебно-научные центры МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

"Традиционно большая часть иногородних абитуриентов специализированного учебно-научного центра УрФУ - это жители различных районов Свердловской области. Благодаря действию национальной программы за последние три года расширилась география наших абитуриентов. С появлением гарантированного полного государственного обеспечения "юных Ломоносовых" к нам потянется еще больше", - отметила директор специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ Лариса Рожкова.

В пресс-службе отметили, что вуз ожидает расширения географии за счет соседних со Свердловской областью регионов, не уточнив при этом, насколько вырастет процент приема иногородних студентов. На сегодняшний день в СУНЦ УрФУ обучается 750 учащихся.

"Мы ожидаем строительство кампуса УрФУ с учебным зданием и новым общежитием для СУНЦ. Для нас очень важно, чтобы 100% ребят были обеспечены общежитием, ведь это не только расширяет географию наших поступающих, но и позволяет качественно обогатить образовательную программу турнирной и олимпиадной подготовкой, исследовательской деятельностью, творческими и спортивными событиями. На новой современной площадке мы будем рады принять ребят со всех уголков России", - отметила Рожкова.

О вузе

Ранее ректор университета Виктор Кокшаров сообщал ТАСС, что УрФУ планирует к 2030 году увеличить количество иностранных студентов почти до 9 тыс. Достичь такого показателя поможет расширение инфраструктуры вуза, строительство новых общежитий и постоянное увеличение бюджетных мест.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз был лидером по бюджетному приему в стране. В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. Университет является участником программы "Приоритет-2030".