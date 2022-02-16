Экологичный комплекс по переработке биоотходов ввели в эксплуатацию в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Комплекс по переработке биологических отходов животноводства, который улучшит экологическую обстановку бассейна Балтийского моря, введен в среду в эксплуатацию в Приозерском районе Ленинградской области на базе племенного завода "Первомайский". Уникальные технологии на комплексе планируется тиражировать на другие предприятия в области, сообщил на церемонии открытия председатель областного комитета по внешним связям Олег Коновалов.

Комплекс построен в рамках реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2021".

"Благодаря программе приграничного сотрудничества на базе племенного завода "Первомайский" появилась современная инновационная инфраструктура по экологичной переработке биологических отходов животноводства. Новый комплекс снизит негативное влияние на окружающую среду, внесет свой вклад в улучшение состояние бассейна Балтийского моря. Я надеюсь, что новые технологии выступят примером для тиражирования на всей территории Ленинградской области, и уже многие предприятия области подтвердили свою заинтересованность в использовании данной технологии", - сказал глава комитета.

Комплекс разделяет биологические отходы на жидкую и твердую фракции. После биоферментации твердые отходы будут использованы в качестве органического удобрения или подстилки для животных. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что реализация проекта позволит увеличить долю утилизированного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота в Приозерском районе до 80%, снизить негативное воздействие на окружающую среду на 30%.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2019 году на XXVIII международной агропромышленной выставке "Агрорусь". Общий бюджет проекта - 3,15 млн евро, софинансирование с российской стороны - 630 тыс. евро. Строительство комплекса велось в рамках крупного инфраструктурного проекта "Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов" - EcoAgRAS. Он осуществляется по программе приграничного сотрудничества. Ведущим партнером проекта выступает Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ". Среди участников проекта - комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Институт природных ресурсов Финляндии (Luke).