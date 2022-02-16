"Яндекс" объявил конкурс для школьников на лучший музыкальный трек

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" объявил конкурс на написание музыкального трека. До 14 марта любой школьник может попробовать свои силы, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Конкурс продлится с 16 февраля по 14 марта. Участники будут голосовать за понравившиеся композиции и выбирать победителей, результаты объявят 15 марта. Авторы лучших треков получат умные колонки Яндекс.Станция Мини и возможность пообщаться на закрытой онлайн-встрече с амбассадором проекта - певицей Mary Gu", - говорится в сообщении компании.

Участники конкурса должны послушать отрывок композиции и написать дня него органичное продолжение, добавили в компании.

Этот конкурс является творческой частью масштабного образовательного проекта "Урок цифры", в котором ведущие IT-компании страны делают для школьников уроки, помогающие им найти себя в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Например, в этом году в "Яндексе" подготовили урок на тему "Цифровое искусство: музыка и IT". В рамках данного урока эксперты объяснили школьникам, как люди и искусственный интеллект совместно работают в музыкальной индустрии.