Территорию в историческом центре Омска планируют застроить многоэтажками

ОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Инвестор, который приобрел в историческом центре Омска земельный участок площадью 3,5 га вместе с заброшенным зданием старейшей ТЭЦ города 1921 года постройки, намерен возвести на этой территории три элитных многоэтажных жилых дома. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского совета Омска.

Многие омские архитекторы высказались против этого проекта, сославшись на то, что новые многоэтажные дома будут господствовать над малоэтажной застройкой исторической Омской крепости. Кроме того, стиль, выбранный в проекте для застройки, может не сочетаться с архитектурой исторического центра, который многие из-за схожести строений называют "маленьким Петербургом".

"Авторы предложили реконструировать здание бывшей ТЭЦ под общественный центр, а на остальной земле возвести три элитных жилых дома высотой от трех до семи этажей, с внутренними дворами и фасадами на улицу Партизанскую. По их мнению, продажа квартир и коммерческих помещений в этих домах окупит и строительство жилья, и реконструкцию ТЭЦ, и омичи получат точку притяжения с разными общественными функциями", - сообщила пресс-служба.

Потеря исторического облика центра Омска

Проект инвестора был представлен омским архитекторам, многие из которых высказались против такого подхода к застройке исторической части города. Как рассказал ТАСС председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры архитектор Никита Шалмин, реализация этого проекта крайне негативно скажется архитектурном ансамбле сердца Омска. "Эти здания более высокоэтажные и будут превалировать над всей исторической застройкой, - сказал Шалмин. - Кроме того, сама ТЭЦ окажется закрыта со всех сторон, кроме стороны реки".

Архитектор считает, что эта площадь, которая расположена в непосредственной близости от Омской крепости, положившей начало Омску, и исторического Любинского проспекта, должна стать общественным пространством. "Больше в центре города свободных площадей нет, и мы получим на этой месте жилую застройку? - задается вопросом Шалмин. - Что это даст городу? Даже с точки зрения налогов жилье наименее выгодно".

Общественное пространство или жилье

В пресс-службе горсовета привели мнения ряда архитекторов, которые считают, что благодаря проекту эта зона может стать местом и для жилья, и для отдыха горожан. По мнению Шалмина, это чересчур оптимистичный взгляд на проект. Возведение около 25 тыс. кв. м жилья - именно столько, отметил архитектор, планирует построить инвестор - окончательно перегрузит транспортом центр Омска. Жители новой жилой зоны и их гости будут заставлять машинами все окружающее пространство

Кроме того, подчеркнул архитектор, это может вызвать социальную напряженность в городе. Рядовые горожане будут недовольны тем, что в сердце города появилось элитное жилье с огороженной территорией. Возникнут вопросы и с проведением мероприятий в непосредственной близости с новым кварталом, жители которых будут недовольны постоянными шумными массовыми гуляниями в центре Омска, считает он.

В результате архитекторы и представители инвестора решили взять паузу на доработку проекта. По мнению главного архитектора Омска Наталья Старченковой, чье мнение приводит пресс-служба горсовета, в проекте есть много хороших аспектов, с ним можно работать. "А потом уже город выдвинет собственникам свои условия, здесь не должно быть никаких заборов", - цитирует пресс-служба Старченкову.

Омская крепость является единственным сохранившимся за Уралом фортификационным сооружением XVIII века. Первое сторожевое укрепление было заложено в 1716 году по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Этот год считается годом основания Омска. Фортификационное сооружение находилось на левом берегу реки Омь в 500 м от ее впадения в Иртыш. В 1768 году под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.