Музыкантам в Петербурге могут разрешить выступать в метро с согласия перевозчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Музыканты в Санкт-Петербурге могут получить возможность выступать на объектах метрополитена с разрешения перевозчика. Соответствующий пункт, смягчающий действующие в этом отношении правила пользования городской подземкой, содержится в законопроекте, который депутаты приняли в первом чтении на пленарном заседании петербургского парламента.

"Есть хорошая новость для артистов, которым все-таки по решению самого метрополитена будут разрешать выступать в тех помещениях метрополитена, где это не создает опасности для обеспечения основной функции метрополитена. Мы живем в культурной столице, и в этой части для творческих людей будет определенное смягчение", - сказал представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко. Эти изменения предлагается внести в статью 40 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Действующим законодательством предусмотрено, что прослушивание аудиотехники через громкоговорители, использование средств звукоусиления и игра на музыкальных инструментах на территории петербургского метрополитена влечет административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, новый законопроект предполагает, что препятствование выполнению служебных обязанностей работниками перевозчика, невыполнение их законных требований повлечет наложение штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей.