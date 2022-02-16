В Ингушетии впервые разыграют гранты на реализацию проектов среди молодежи в 2022 году

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в 2022 году впервые разыграют гранты в рамках Всероссийского грантового конкурса на площадке молодежного форума "Таргим". Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по делам молодежи.

"Впервые в истории проведения форумных кампаний в Ингушетии в 2022 году состоится Всероссийский грантовый конкурс среди молодежи на территории субъекта. Благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи нашему региону одобрена заявка для организации и проведения грантового конкурса на площадке молодежного Всероссийского форума "Таргим-2022", - говорится в сообщении с уточнением, что молодежь республики получит возможность защитить свой социальный проект в очном формате, не выезжая за пределы своего региона.

По данным пресс-службы, суммы и количество грантов будут определены ближе к старту форума.

"В данном направлении комитетом по делам молодежи республики была проделана большая работа, где нельзя не отметить бывшего руководителя молодежного ведомства, а ныне замруководителя администрации главы и правительства Анзора Мархиева, который принял непосредственное участие в реализации этой идеи", - добавили в комитете.

Форум "Таргим" - площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи. Мероприятие предусматривает знакомство с передовыми практиками реализации молодежных инициатив. Форум проводится с 2009 года, в 2022 году он пройдет в мае в горном районе республики.