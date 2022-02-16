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Хуснуллин считает необходимым пересмотреть концессионные подходы в сфере ЖКХ

Действующая модель концессионных соглашений, по мнению вице-премьера, не вполне эффективна

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Действующая модель концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства не совсем эффективна, необходимо пересмотреть подходы по этому вопросу. Такое мнение выразил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Где-то есть конкурентные рынки, в [городах-]миллионниках водоканалами все хотят управлять, в Москве водоканалами все хотят управлять, а в райцентре - никто не хочет. Это отдельная тема, которая требует пересмотра концессионных подходов", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что действующая модель концессионных соглашений не вполне эффективна и этим вопросом должны заниматься, в первую очередь, муниципалитеты.

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РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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