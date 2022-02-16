В Мосгордуме одобрили установку памятников академику Сахарову и экс-президенту Кубы Кастро

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативы установить в столице памятники экс-президенту Кубы Фиделю Кастро на одноименной площади в районе Сокол и академику Андрею Сахарову в сквере у Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании столичного парламента в среду.

Как отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Сахаров и Кастро были "символами XX века, ориентирами для нескольких поколений своих соотечественников, которые оставили значимый след в мировой истории". По его словам, решение Мосгордумы об установке памятника Андрею Сахарову на площади Гагарина рядом со зданием Российской академии наук - "признание личности академика и общественного деятеля". Средства выделит Фонд сохранения культурного наследия.

"Выдающийся ученый, академик, один из создателей советской водородной бомбы, правозащитник, народный депутат СССР, лауреат Нобелевской премии мира 1975 года за сохранение мира Андрей Дмитриевич Сахаров родился и вырос в Москве, здесь он работал последние 20 лет. Вся его жизнь - это судьба нашей страны. Он прошел и через славу открытий, и через преследования, гонения, ссылку... Выдающийся физик был убежден: "Ученый, прежде всего, - человек. И поэтому мораль, нравственные ценности важней всего и в личной, и в общественной жизни, и в научной работе".

Шапошников добавил, что памятник Фиделю Кастро будет установлен на площади его имени в районе Сокол, необходимые средства выделит Российское военно-историческое общество. "Легендарный команданте, харизматичный революционер, выдающийся государственный деятель, несгибаемый лидер "острова Свободы", он сам создавал историю. Всю свою жизнь Кастро посвятил родной стране, кубинскому народу и борьбе за коммунистические идеалы. На протяжении почти полувека Фидель руководил Кубой. Наши страны поддерживают многолетние дружеские и партнерские отношения, основанные на взаимном доверии. Невозможно переоценить огромный личный вклад Фиделя Кастро в их укрепление. На современном этапе Московскую городскую думу и посольство Кубы в России связывает тесное сотрудничество и конструктивное взаимодействие", - сказал председатель Мосгордумы.

Памятник выдающемуся военачальнику

Также депутаты одобрили предложение об увековечении памяти выдающегося военачальника, полководца Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Красной армии Михаила Григорьевича Ефремова. Он руководил 33-й армией на Наро-Фоминском направлении при обороне Москвы в 1941 году и во время Ржевско-Вяземской операции 1942 года.

Указом президента РФ в 1996 году генерал-лейтенанту Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Его бюст установят на пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской. Необходимое финансирование обеспечит Российское военно-историческое общество.