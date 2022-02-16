Выращенная в Израиле клубника попала в Книгу рекордов Гиннесса

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Семья фермеров из Израиля вырастила крупнейшую в мире клубнику, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel со ссылкой на справочное издание.

Гигантская клубника была обнаружена семьей Ариэль на их плантации в сельскохозяйственной общине Кадима-Цоран в Центральном округе Израиля. Как отмечается, плод массой 289 г с длиной окружности 34 см относится к сорту Илан, который впервые вывел ученый Нир Дай из Организации сельскохозяйственных исследований при Минсельхозе еврейского государства. Он лично присутствовал при взвешивании клубники, отметив, что в этом году сезон запоздал из-за холодов, что позволило нескольким ягодам срастись в один большой плод.

Семья фермеров вырастила в этом году четыре больших клубники, но только одна из них обошла предыдущего рекордсмена массой 250 г, который был выращен в японской префектуре Фукуока в 2015 году. Семья Ариэль рассказала, что плод был обнаружен в пятницу, а в субботу вечером они уже подали заявку на сайте справочного издания.