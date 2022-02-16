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Количество читателей в библиотеках Подмосковья выросло на 14% в 2021 году

Читатели чаще всего интересуются серией книг о Гарри Поттере, а также произведениями Александра Пушкина, Федора Достоевского и Николая Носова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 1,7 млн читателей воспользовались услугами подмосковных библиотек в прошлом году, это на 7% выше показателей 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"Количество читателей подмосковных библиотек увеличилось на 14% по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 млн человек", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что самыми популярными авторами у читателей региона стали Джоан Роулинг с серией книг о Гарри Поттере, Александр Пушкин, Федор Достоевский и Николай Носов.

"Жители Подмосковья взяли порядка 30 млн книг в библиотеках за 2021 год. Это на 7 млн больше, чем годом ранее", - приводятся в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

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