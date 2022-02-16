В Латвии проходит акция по сбору средств на восстановление памятника освободителям Риги

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Акция по сбору средств на ремонт и восстановление памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в среду стартовала в Латвии. Ее инициатором выступила оппозиционная в Рижской думе партия "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Памятник освободителям Риги для большинства из нас является важным символом, данью памяти нашим отцам и дедам, которые отдали или готовы были отдать свои жизни за наше будущее и за мирное небо над нашими головами. К сожалению, время не щадит даже то, что свято для многих людей. Несмотря на то что мы регулярно проводим субботники на территории памятника, состояние самих конструкций с каждым годом ухудшается, и памятнику срочно требуются реставрационные работы", - указывает партия на своей странице в Facebook.

РСЛ напоминает, что этот монумент строился в начале 1980-х годов на народные средства. "Каждый работающий человек мог внести со своей зарплаты финансовый вклад в строительство памятника освободителям Риги. И сейчас мы призываем всех неравнодушных людей принять посильное участие в восстановлении нашего общего символа Победы", - отмечает политическая сила.

Для этих целей создан Фонд исторического наследия, который будет заниматься вопросом реставрации памятника. "Первый этап сбора средств - на проведение полного технического обследования монумента и разработку плана реставрации. Для реализации этого этапа необходимо собрать сумму €10 тыс. Вы можете помочь в реализации проекта, пожертвовав любую сумму перечислением на счет фонда", - подчеркивает РСЛ.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.