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Пандемия COVID-19

Глава МИД Турции заразился коронавирусом

Мевлют Чавушоглу сообщил, что болезнь протекает легко

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что заразился коронавирусом.

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"Сегодня мой тест на COVID-19 дал положительный результат. К счастью, болезнь протекает легко. Я продолжу беспрерывно работать дистанционно", - написал он в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. Позже президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания. Сопровождавший турецкого лидера в ходе визита в Киев 3 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что он также заразился коронавирусом.

На прошлой неделе турецкий лидер сообщил о своем выздоровлении, и с 14 по 15 февраля он ездил с визитом в ОАЭ.

Теги
ТурцияЧавушоглу, МевлютПандемия COVID-19
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