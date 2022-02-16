Количество бюджетных мест в УрФУ увеличится в следующем учебном году на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Число бюджетных мест в Уральском федеральном университете увеличится в 2022-2023 учебном году на 25%. Об этом сообщил в среду ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров на заседании комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и Совета директоров вузов Свердловской области.

"В этом учебном году мы набрали по всем видам подготовки 7,5 тыс. человек только на бюджетную форму образования. И еще 5 тыс. человек на внебюджет. В следующем учебном году мы должны уже набрать 9,3 тыс. человек, то есть нам государство увеличило бюджетный набор практически на четверть", - сказал он.

Кокшаров добавил, что места будут распределены в большей части на технические специальности, специальности IT-сферы, однако их получат и другие направления. В целом вся квота на бюджетные места в каждой приемной кампании используется почти на 100%.

При этом вуз взаимодействует с работодателями, чтобы улучшить процесс трудоустройства выпускников.

Всего в УрФУ обучается 36 тыс. студентов, в том числе по 4,3 тыс. иностранцев, по 334 образовательным программам.