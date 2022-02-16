Свердловские промышленники предложили расширить льготы для студентов-целевиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Свердловские промышленники предложили усовершенствовать систему целевого набора студентов, в частности, расширить список льгот для целевиков. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Андрей Мисюра.

"Мы видим проблему, в первую очередь в недостаточном уровне предлагаемых гарантий и льгот для потенциальных обучающихся по целевому набору - как со стороны предприятий, так и вузов. Фактически гарантии сводятся к предоставлению рабочего места после четырех или шести лет обучения. За счет каких преференций мы можем заинтересовать студентов? Во-первых, помощь в поиске жилья и компенсация части затрат на его съем. Во-вторых, нельзя обойти финансовый вопрос. Увеличенный размер социальной стипендии может стать ключевым при решении будущего студента о поступлении на целевое обучение", - сказал он.

Мисюра добавил, что работодатель может компенсировать транспортные расходы. К каждому целевику нужно назначить ментора от предприятия. Также для отбора лучших абитуриентов необходимо получать от властей региона данные о школьниках, которые хорошо проявили себя на олимпиадах, имеют высокие оценки. Уже во время обучения студентам надо дать возможность работать на предприятиях, привлекать их к научно-исследовательским работам.

"Кроме того, практика показала, что сам процесс выдачи квот на целевой прием на сегодня не оптимален. В 2021 году квоты были распределены предприятиям только в мае, что не позволяет провести качественную работу по поиску потенциальных студентов-целевиков. Ранее квоты направлялись уже в ноябре - декабре года, предшествующего приему", - отметил Мисюра.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров сказал, что квоты целевого набора в вузе не выбираются. "Часть абитуриентов не хочет выбирать целевое обучение, понимая, что количество бюджетных мест достаточно велико, и они могут не связывать себя с предприятием. Вуз должен предлагать целевикам более широкие возможности для обучения, более комфортные условия проживания, и предприятия должны заинтересовывать целевиков перспективами карьерного роста, стипендиями, практикой на предприятии, трудоустройством уже во время обучения, особенно в магистратуре", - сказал Кокшаров.