Кабмин продлит упрощенный порядок установления инвалидности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство подготовило решение о продлении до 1 июля 2022 года упрощенного порядка установления инвалидности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Подготовлено постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. До этого времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или чтобы получить ее впервые. Это и дальше будет происходить дистанционно, медучреждения сами передадут все нужные документы, не потребуется дополнительных обследований, заочно будут назначены и меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, - пенсии, технические средства реабилитации", - сказал Мишустин.