Заболеваемость ковидом в Москве уменьшилась на треть за неделю

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть, а госпитализаций - на 15%. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Абсолютные параметры по Москве еще достаточно высокие, но, тем не менее, динамика позитивная - за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу", - сказал Собянин.

По его словам, в поликлиниках еще достаточно напряженно. За прошедшую неделю было 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и ковидом. Несмотря на это, власти начали наращивать объемы плановой помощи, уделяя внимание гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в Москве часть КТ-центров, которые работали исключительно на коронавирус, также переводятся на плановую помощь, добавил мэр.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - сказал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 632 914 случаев заражения, из них 11 262 за последние сутки. Выздоровели 2 281 792 человека, умерли 40 273. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 803 415 человек, коллективный иммунитет составляет 59,5%.