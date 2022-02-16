Мурашко сообщил о замедлении в России темпов роста заболеваемости ковидом

"Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом число госпитализированных пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 11%. "Сегодня лечение в больницах получают 194 тыс. человек, рост составил на 11%, коечный фонд достаточен", - сказал Мурашко.

Медпомощь в поликлиниках получают порядка 92,5% пациентов с коронавирусом, добавил министр. При этом порядка 194 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на лечении в больницах.

Мурашко сообщил, что порядка 7,5% пациентов от общего числа заболевших ковидом поступают в стационар. "Стационары - это то наше основное звено, которое принимает на себя наиболее тяжелых пациентов. 7,5% из общего числа нуждающихся в лечении поступают сегодня в стационары. Общее количество, конечно же, возросло. В процентах оно меньше, чем в четвертую волну, но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает нас разворачивать дополнительные койки", - заявил он.

Мурашко также добавил, что на финансирование амбулаторно-поликлинического звена дополнительно выделены 7,3 млрд рублей. "Дополнительно выделены 7,3 млрд рублей. Сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал он.

Кроме того, создается дополнительный регистр привлекаемых для работы транспортных средств. В частности, сегодня уже привлечены более 14 тыс. единиц автотранспорта. "[Проводится] создание регистра кадрового резерва медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - рассказал министр, добавив, что благодаря телеконсультациям помощь получили сегодня более 2,5 млн пациентов.

По его словам, общее число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем было осенью.

"Общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом", - сказал Мурашко.

Тяжелое течение

По словам министра, тяжелое течение коронавируса возможно как у пациентов, заразившихся штаммом "дельта", так и у тех, кто столкнулся с штаммом "омикрон".

"Штамм "омикрон" и штамм "дельта" по-прежнему циркулируют на территории РФ. У пациентов со штаммом "дельта", конечно, более тяжело протекает заболевание. Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием, возбудителем которого стал штамм "омикрон", с учетом тех, кто имеет хронические заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии", - сказал он.

В связи с этим Мурашко также напомнил, что вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными для защиты от тяжелого течения заболевания.