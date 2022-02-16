Мурашко заявил, что дети составляют 17% от заболевших ковидом в России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 17% от общего числа заболевших ковидом в России составляют дети. Около 98% лечатся амбулаторно, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня 17% от всех болеющих COVID-19 - это несовершеннолетние. Основная масса - почти 98% - лечится амбулаторно, на госпитализации находятся 10 233 ребенка", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам министра, порядка 2,3% детей, которых госпитализировали с коронавирусом в России, находятся в тяжелом состоянии.

"В структуре госпитализированных детей - 2,3% находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3%. Эффективные методы терапии, консультации с федеральными специалистами - полностью все отработано", - сказал он.

Вакцинация детей

Вакцинацию от ковида в России прошли более 60 тыс. подростков, сообщил Мурашко, отметив, что они хорошо переносят препарат.

"Вакцинация подростков сегодня по стране началась, провакцинировано более 60 тыс. наших маленьких пациентов. Актуальна она сегодня как никогда, и мы видим - приверженность возрастает, и переносится вакцина хорошо", - сказал он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.