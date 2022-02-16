Комитет Думы в апреле рассмотрит запрет на упоминание в СМИ национальности преступников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует обсудить в апреле законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Об этом в среду журналистам сообщил зампредседателя думского комитета Евгений Попов.

"Никаких задержек [по рассмотрению законопроекта комитетом] нет. Мы планируем в апреле примерно приступить к этим законопроектам", - сказал он. "Изначально, когда я отправлял его в рассылку, мы как раз и говорили об апреле", - добавил он.

Парламентарий отметил, что на обсуждение законопроекта будут приглашены представители журналистского сообщества, Союз журналистов России и представители Чеченской Республики.

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление запрета на распространение таких сведений в СМИ обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.