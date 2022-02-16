Власти Архангельской области будут оплачивать проезд к месту лечения онкобольным детям

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Онкобольным детям Архангельской области, а также сопровождающим будут оплачивать проезд к месту лечения и обследования и обратно. Соответствующий законопроект в двух чтениях в среду приняли на сессии депутаты архангельского областного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"С 1 апреля 2022 года несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями и одному из родителей (иных законных представителей) будет оплачиваться проезд к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и обратно", - сообщает пресс-служба.

За счет средств областного бюджета планируется предоставлять денежную выплату для оплаты проезда в Архангельскую областную детскую клиническую больницу им. П. Г. Выжлецова и компенсировать стоимость проезда в медицинские организации в других субъектах РФ.

В случае проезда ребенка и одного его законного представителя в Архангельск денежная выплата будет осуществляться автоматически, в проактивном порядке. Проезд в медицинские организации, расположенные в других регионах России, будет компенсироваться исходя из его фактической стоимости. Для этого по возращении необходимо будет обратиться в учреждение социальной защиты населения. Вид транспорта не будет иметь значения.

По предварительным оценкам, расходы областного бюджета на эти цели в 2022 году могут составить порядка 1,1 млн рублей. "Как правило, установление подобного диагноза приводит к серьезной социальной нагрузке на семью. Поэтому было выработано промежуточное решение начать с детей, отработать методику на этой группе и дальше, исходя из возможностей бюджета, будем ставить вопрос о возможном распространении этой меры социальной поддержки на взрослое население", - отметил председатель комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.