Эксперты МАГАТЭ провели проверку на территории японской АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 15 февраля провела проверку на территории японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в связи с запланированным сбросом с атомной станции в океан больших массивов воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Группа насчитывала 15 человек, среди которых были специалисты из КНР и Республики Корея, выражающих обеспокоенность в связи с указанными планами. Эксперты, в частности, понаблюдали за тем, как вода с АЭС проверяется на уровень радиоактивных веществ, а также посетили строительную площадку на месте, где будет производиться сброс в океан.

Ожидается, что 18 февраля специалисты МАГАТЭ выступят с докладом, в ходе которого озвучат свое мнение по поводу увиденного.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, пространства для дальнейшего размещения этих емкостей уже практически не осталось. В прошлом году правительство Японии в принципе разрешило начать слив воды в океан. Как утверждается, она в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и до одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В декабре 2021 года владелец АЭС "Фукусима-1", энергетическая компания Tokyo Electric Power ("Токио электрик пауэр") приступила к строительным работам в рамках данной программы. С весны 2023 года воду предполагается поэтапно сливать через тоннель на расстоянии километра от побережья в течение 30 лет. МАГАТЭ в целом одобрило эту программу и намерено контролировать процесс на постоянной основе.

4 февраля руководители России и Китая в совместном заявлении выразили озабоченность планами Японии сбросить в океан загрязненную воду с АЭС "Фукусима-1". Москва и Пекин подчеркнули, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью и осуществлять этот процесс на основе договоренностей Японии с сопредельными государствами и международными организациями.