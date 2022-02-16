Мурашко назвал стабильной ситуацию с обеспечением лекарствами от ковида в России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация с лекарствами от коронавируса в России сегодня стабильная. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По лекарственным препаратам [от ковида]: ситуация стабильная", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Он добавил, что Минздрав вместе с Минпромторгом отслеживает ситуацию с лекарствами на рынке.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 415,5 млн заражений коронавирусом и свыше 5,8 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 14 659 880 случаев заражения, умерли 342 383 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.