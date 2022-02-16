Попова: в России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавируса

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. В России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, <...> то вот вторую неделю [подряд] видим замедление темпов роста", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, сейчас рост в стране составляет 18,5%.

"На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект Российской Федерации - город Москва, то на прошедшей неделе это уже 10 субъектов", - сказала Попова.

Вместе с тем цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, по ее словам, достаточно высокие, что создает напряжение и нагрузку на систему медицинского обеспечения. Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в России более чем в два раза превышает нормативный показатель.

"Тестирование на прошедшей неделе составило 705 на 100 тысяч населения. Это более чем в два раза выше заданной планки", - уточнила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, 72,5% случаев заболевания приходится на штамм "омикрон". Попова напомнила, что данный вариант коронавируса выявлен уже во всех 85 регионах страны.

Максимальный рост заболеваемости специалисты отметили среди взрослых старше 65 лет.

Клинические формы COVID-19

Попова подчеркнула, что существенно низким остается процент пациентов с пневмонией.

"Несколько изменилась структура клинических форм, и на внебольничные пневмонии ковидной этиологии приходится не больше 3%, что связано также <…> с высоким охватом тестированием", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что высокий охват населения тестированием на коронавирус позволяет выявить заболевание на ранней стадии и оказать помощь до того, как могут развиться тяжелые формы болезни.

"Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчива к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной", - сказала она.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 415,5 млн заражений коронавирусом и свыше 5,8 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 14 659 880 случаев заражения, умерли 342 383 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.