В Екатеринбург поступили первые 13 единиц новой дорожной техники для уборки улиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Первые 13 единиц новой коммунальной техники, которая позволит улучшить качество уборки улиц, поступили в Екатеринбург. Всего в город на лизинговой основе приобретено 79 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации города в среду.

Ранее в пресс-службе администрации пояснили, что на балансе дорожно-эксплуатационных управлений города находится около 400 единиц коммунальной техники. При этом у более чем 70% автопарка истек срок амортизации. На приобретение новой техники городские и областные власти выделили 794 млн рублей.

"Городскими властями на лизинговой основе приобретено 79 единиц современной уборочной техники. Первая партия, в состав которой вошли четыре бульдозера, пять снегопогрузчиков, три специализированных прицепа и одна грузовая автомашина с краном-манипулятором, прибыла в уральскую столицу буквально на днях. Как заявил градоначальник, обновление парка коммунальных машин и правильная организация уборочного процесса в совокупности позволят ощутимо повысить качество содержания улично-дорожной сети Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на главу города Алексея Орлова, новые бульдозеры позволят утрамбовывать снег на полигонах, тем самым увеличив их емкость. А высокопроизводительные снегопогрузчики практически в два раза превышают эффективность предыдущих моделей. Cледующие поставки коммунальных машин запланированы на март и апрель 2022 года.