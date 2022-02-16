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Пандемия COVID-19

В России более 52 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов помогают бороться с ковидом

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что более 31 тыс. студентов работали в кол-центрах поликлиник, а 21,7 тыс. ординаторов и аспирантов направили как для работы непосредственно в контакте с пациентом, так и для работы на телемедицинских услугах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 31 тыс. студентов медицинских вузов и 21,7 тыс. ординаторов и аспирантов привлекли на прошлой неделе для помощи в борьбе с коронавирусом в России. Об этом в среду сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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"Ключевая вещь - это, конечно же, кадры. На прошлой неделе в кол-центрах поликлиник работали более 31 тыс. студентов вузов, дополнительно привлеченные, и 21 700 ординаторов и аспирантов мы направили в поликлинические подразделения как для работы непосредственно в контакте с пациентом, так и для работы на телемедицинских услугах", - сообщил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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