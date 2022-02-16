В Петербурге с 21 февраля снимаются ограничения на плановую медпомощь и медосмотры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила снять запрет на проведение медицинских осмотров, плановой медпомощи и диспансеризации с 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

"Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", - следует из постановления.

Как отмечается в документе, в Петербурге идет стабилизация заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, показатель снизился на 4% на шестой неделе по сравнению с предыдущей неделей.

21 января в Петербурге был введен запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью. При этом не останавливалось оказание медпомощи в негосударственных медицинских организациях, стоматологиях, женских консультациях и проведение иных видов профилактических медицинских осмотров.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 17 151 человека, накануне было 7 091. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели более 1 млн человек (24 960 за сутки), умерли 30 941 (75 за сутки).