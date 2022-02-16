В Петербурге представили личный архивный фонд режиссера ТЮЗа Зиновия Корогодского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга в среду представил личный архивный фонд народного артиста РСФСР Зиновия Корогодского, который руководил Театром юного зрителя имени Брянцева с 1962 по 1986 год. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею театра, сообщили в среду в пресс-службе Архивного комитета Санкт-Петербурга.

"У нас сегодня прошла презентация личного архивного фонда, в данном случае - Зиновия Корогодского, режиссера нашего ТЮЗа. <... > На сегодняшний день у нас хранится 1 005 фондов, 680 из которых - это личные фонды художников, писателей, поэтов, литературоведов, актеров, режиссеров и так далее", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС один из кураторов выставки, заведующая отделом научного описания личных фондов, информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий Татьяна Зверева.

На выставке представлены 375 дел за 1923-2001 годы. Среди них есть режиссерские экземпляры пьес и сценариев, дневники с заметками Корогодского, дневники репетиций, документы педагогической деятельности в ТЮЗе, а также рукописи и письма. На презентацию пришли ученики Корогодского, многие из которых теперь являются артистами петербургского ТЮЗа.